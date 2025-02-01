يوم استثنائي في متحف الدبابات الملكي

وقد بث التلفزيون الأردني برنامج "يسعد صباحك" مباشراً من قلب المتحف ومن قاعة جلالة الملك عبد الله الثاني التي تتوسط المتحف من أمام دبابته التي خدم عليها.
وشارك في اليوم العائلي التفاعلي في متحف الدبابات الملكي موسيقات القوات المسلحة الأردنية التي جابت أرجاء المتحف وتفاعل معها الزوار في عرس وطني مبهر، كما شاركت فرقة نادي الجيل الجديد للفلكلور الشركسي مؤدين رقصات تعكس روح الحماسة والرجولة.
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