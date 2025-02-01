يوم استثنائي في متحف الدبابات الملكي

الوكيل الإخباري- جاء احتفال متحف الدبابات الملكي بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني استثنائياً، إذ استقبل المتحف أكثر من عشرة آلاف زائر عبّروا جميعهم عن حبهم لمليكهم وقضوا وقتاً تثقيفياً ترفيهياً في جنبات المتحف. حيث قدم المتحف لزوّاره نشاطات عدّة كان أبرزها تعليم الأطفال كيف يقوم طاقم الدبابة بالعمل مع بعضهم داخل الدبابة. والملفت للنظر أن المتحف قدم هذا النشاط على نفس نوع الدبابة التي خدم عليها جلالة الملك مع رفاق السلاح خلال خدمته في كتيبة المدرعات الثانية الملكية. وعبر الزوار عن حبهم لمليكهم والوطن من خلال الرسومات التي قدموها في أجواء وطنية استثنائية.

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