يوم تراثي لإحياء الأكلات الشعبية في عجلون

أرشيفية
الوكيل الإخباري - نظمت جمعية سياج عجلون للثقافة والتراث والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون يومًا تراثيًا شعبيًا لإحياء الأكلات الشعبية في إطار جهودها للحفاظ على الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.

وأكد مدير ثقافة عجلون سامر فريحات أهمية دعم المبادرات الثقافية والتراثية التي تسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الوعي بالتراث الشعبي لا سيما التراث الغذائي الذي يعد ركيزة أساسية من مكونات الثقافة الأردنية.


وقال رئيس الجمعية الدكتور أحمد عبود إن إقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في صون التراث الشعبي ونقله إلى الأجيال وتعزيز الوعي الثقافي بأهمية الموروث الغذائي بوصفه جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية.


وبين أن اليوم التراثي تضمن عرض مجموعة من الأكلات الشعبية التقليدية التي تشتهر بها محافظة عجلون من بينها المكمورة والكشك والتي تعكس أصالة التراث الشعبي الأردني.

 
 


