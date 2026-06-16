يوم ثقافي في لواء دير علا يجمع بين المسرح والفلكلور

الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية ثقافة محافظة البلقاء يومًا ثقافيًا في لواء دير علا، ضمن جهودها الرامية إلى تنشيط الحراك الثقافي والفني وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية بحضور مديرة الثقافة الدكتورة منى السعود.

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واشتملت الفعالية على عرض مسرحي كوميدي اجتماعي هادف للفنان حسين طبيشات بعنوان "عشان المال رحنا شمال"، تناول من خلاله عددًا من القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر وهادف، حظي بتفاعل كبير من الجمهور.



كما تضمن البرنامج، عرضًا فلكلوريًا مميزًا قدّمته فرقة دير علا للفنون الشعبية، جسّد الموروث الشعبي الأردني.