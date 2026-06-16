يوم ثقافي في لواء دير علا يجمع بين المسرح والفلكلور

واشتملت الفعالية على عرض مسرحي كوميدي اجتماعي هادف للفنان حسين طبيشات بعنوان "عشان المال رحنا شمال"، تناول من خلاله عددًا من القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر وهادف، حظي بتفاعل كبير من الجمهور.
كما تضمن البرنامج، عرضًا فلكلوريًا مميزًا قدّمته فرقة دير علا للفنون الشعبية، جسّد الموروث الشعبي الأردني.
وتأتي هذه الفعالية، ضمن سلسلة البرامج والأنشطة الثقافية التي تنفذها مديرية ثقافة محافظة البلقاء في مختلف ألوية المحافظة، بهدف نشر الثقافة والفنون وتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي.
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