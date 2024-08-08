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يوم صحي مجاني في لواء بني كنانة السبت المقبل

مؤسسة الملك الحسين
مؤسسة الملك الحسين




 

الخميس، 08-08-2024 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   ينظم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، يوما صحيا مجانيا، في مدرسة حريما بلواء بني كنانة، السبت المقبل، لتقديم خدمات وفحوصات واستشارات صحية مختلفة للمجتمع.


وقال المعهد، في بيان صحفي، اليوم الخميس، ان اليوم الصحي يتضمن خدمات الطب العام، والأطفال، والنسائية، و فحوصات الضغط، والسكري، وفقر الدم، والنظر، والسمع، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

gnews

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