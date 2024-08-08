يوم صحي مجاني في لواء بني كنانة السبت المقبل

وقال المعهد، في بيان صحفي، اليوم الخميس، ان اليوم الصحي يتضمن خدمات الطب العام، والأطفال، والنسائية، و فحوصات الضغط، والسكري، وفقر الدم، والنظر، والسمع، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير بين 5 مركبات داخل نفق الداخلية
-
البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس
-
اربد : 752 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي
-
دائرة الافتاء : أي مال يتقاضاه الناخب مقابل الصوت حرام شرعاً
-
ادارة السير توجه رسالة الى السائقين - صورة
-
اعلان صادر عن الجامعة الأردنية
-
تعطل مركبة داخل نفق الملتقى
-
تنويه امني صارم الى جميع المواطنين والمقيمين