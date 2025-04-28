يوم طبي بالشونة الشمالية لمرضى القدم السكري غدا

ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام في قاعة صالة النور بالشونة الشمالية الساعة 11 صباحا، على محاضرة توعوية بمرض القدم السكري الذي يعد إحدى المضاعفات الطويلة الأمد للإصابة بداء السكري، وتنتج عن حدوث تغيرات في التروية الدموية للقدم.
ويتضمن اليوم عرض مسرحية هادفة عن مرض السكري لطالبات مدرسة الشونة الثانوية للبنات، إضافة إلى توزيع كريمات طبية وجوارب طبية خاصة بمرضى القدم السكري.
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