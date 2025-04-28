يوم طبي بالشونة الشمالية لمرضى القدم السكري غدا

الوكيل الإخباري- تنفذ الجمعية الملكية للتوعية الصحية بالتعاون مع لجنة صحة مجتمع محلي الشونة الشمالية، يوم غد الثلاثاء، يوما طبيا توعويا لمرضى القدم السكري في الشونة الشمالية ضمن مبادرة "قدم صحيح " التي أطلقتها الجمعية.

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ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام في قاعة صالة النور بالشونة الشمالية الساعة 11 صباحا، على محاضرة توعوية بمرض القدم السكري الذي يعد إحدى المضاعفات الطويلة الأمد للإصابة بداء السكري، وتنتج عن حدوث تغيرات في التروية الدموية للقدم.