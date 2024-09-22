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يوم طبي بمخيم غزة في جرش

الجمعية الأردنية للعناية بالسكري
الجمعية الأردنية للعناية بالسكري
الأحد، 22-09-2024 03:38 م

الوكيل الإخباري-   نظمت الجمعية الأردنية للعناية بالسكري اليوم الأحد في مخيم غزة بمحافظة جرش يوما طبيا تحت شعار "احم قلبك".

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وقال استشاري الغدد الصم والسكري الدكتور موريس برهم خلال فعاليات اليوم الطبي ان الدهنيات لها تأثيرات عديدة على صحة القلب، اضافة إلى ان ارتفاع الكوليسترول الضار، مشيرا الى أن الدهون الثلاثية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين خاصة لدى مرضى السكري.


وأكد ضرورة إجراء الفحوصات الدورية للدهون للكشف المبكر والوقاية من المضاعفات التي تتسبب بأمراض القلب المتعددة.


واشتمل اليوم الطبي، الذي استفاد منه 150 شخصا، على قياس الوزن والطول والضغط وفحص السكري والسكري التراكمي والعيون والقدم السكرية وفحوصات مخبرية للدهون، وتقديم الاستشارات الطبية والتثقيفية.

 
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