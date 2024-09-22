يوم طبي بمخيم غزة في جرش

الوكيل الإخباري- نظمت الجمعية الأردنية للعناية بالسكري اليوم الأحد في مخيم غزة بمحافظة جرش يوما طبيا تحت شعار "احم قلبك".

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وقال استشاري الغدد الصم والسكري الدكتور موريس برهم خلال فعاليات اليوم الطبي ان الدهنيات لها تأثيرات عديدة على صحة القلب، اضافة إلى ان ارتفاع الكوليسترول الضار، مشيرا الى أن الدهون الثلاثية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين خاصة لدى مرضى السكري.



وأكد ضرورة إجراء الفحوصات الدورية للدهون للكشف المبكر والوقاية من المضاعفات التي تتسبب بأمراض القلب المتعددة.