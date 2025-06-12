يوم طبي للبر والإحسان في ام صيحون غدا الجمعة

الوكيل الإخباري- تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، غدا الجمعة يوما طبيا مجانيا في قرية أم صيحون بلواء البترا.

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وتبدأ فعاليات اليوم الطبي، الذي ينظم في مدرسة البترا الثانوية للبنين ضمن برنامج لمسة شفاء للبر و الاحسان وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وجمعية أجنحة الأمل، وجمعية مبرة معان الخيرية، ومركز الشامي للعيون، عند الساعة العاشرة والنصف صباحا وتستمر حتى الثالثة ظهرا.