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يوم طبي للبر والإحسان في ام صيحون غدا الجمعة

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أرشيفية
 
الخميس، 12-06-2025 02:15 م

الوكيل الإخباري- تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، غدا الجمعة يوما طبيا مجانيا في قرية أم صيحون بلواء البترا.

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وتبدأ فعاليات اليوم الطبي، الذي ينظم في مدرسة البترا الثانوية للبنين ضمن برنامج لمسة شفاء للبر و الاحسان وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وجمعية أجنحة الأمل، وجمعية مبرة معان الخيرية، ومركز الشامي للعيون، عند الساعة العاشرة والنصف صباحا وتستمر حتى الثالثة ظهرا.


وتشمل فعاليات اليوم الطبي تقديم خدمات استشارية وعلاجية و توعوية متخصصة للمرضى من خلال عيادات اختصاص تشمل الباطنية والقلب، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الصدرية، العظام وعيادتي النسائية والأسنان المتنقلة، بمشاركة أطباء اختصاص من متطوعي الحملة إضافة الى جلسات توعية وتثقيف بمواضيع تخص المرأة والصحة الإنجابية من خلال برنامج المرأة والنوع الاجتماعي في (جهد)، وتقديم الأدوية المجانية.

 
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