 
الجمعة 2024-10-11 02:07 م
 

يوم طبي مجاني بمدرسة فاطمة الزهراء الأساسية للبنات في إربد

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 11-10-2024 02:00 م
الوكيل الإخباري-   تقيم مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانه في محافظة إربد، بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة، يوم السبت، يوما طبيا مجانيا في مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية للبنات.اضافة اعلان


ويشمل اليوم الطبي الذي يبدأ الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، على اختصاصات العيون والطب العام والأطفال، إضافة إلى تقديم استشارات صحية كالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والكشف المبكر لسرطان الثدي والتربية الخاصة وفحوص طبية وتفصيل نظارات.
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