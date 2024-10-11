يوم طبي مجاني بمدرسة فاطمة الزهراء الأساسية للبنات في إربد

ويشمل اليوم الطبي الذي يبدأ الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، على اختصاصات العيون والطب العام والأطفال، إضافة إلى تقديم استشارات صحية كالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والكشف المبكر لسرطان الثدي والتربية الخاصة وفحوص طبية وتفصيل نظارات.
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
عبيدات: الأردنيّة تنفّذ مشروعًا تحديثياً وتحويل القاعات إلى ذكيّة
-
إقامة مهرجان سنوي للتسوق في عمان اعتبارا من صيف العام المقبل
-
ولي العهد يعيد نشر مقال لسمو الأمير الحسن بن طلال
-
الملك يتوجه إلى قبرص للمشاركة في قمة دول جنوب أوروبا
-
النقد الدولي يتوصل مع الأردن لاتفاق مراجعة يتيح 131 مليون دولار
-
الأردن: استهداف الأونروا يمثل تعديا واضحا على حصانة المؤسسات الأممية
-
إعلان نتائج الطلبة المقبولين لمرحلة التجسير
-
"الخارجية": تصريحات وزير الاحتلال سموتريتش لا تنال من الأردن و لا تلغي حق الفلسطينيين