يوم طبي مجاني في إربد غدا

الجمعة، 17-04-2026 01:51 م

الوكيل الإخباري-    تنظم اللجنة الاجتماعية في نادي الجليل – مخيم إربد، بالتعاون مع لجنة خدمات مخيم إربد ومديرية صناعة وتجارة وتموين إربد، يوم غدٍ السبت، يوماً طبياً مجانياً بعنوان "الوفاء للقائد"، وذلك في مقر نادي الجليل الرياضي.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الطبي تزامناً مع الاحتفال بمناسبة يوم العلم الأردني والأعياد الوطنية، في إطار تعزيز الدور المجتمعي وتقديم الخدمات الصحية والإنسانية لأبناء المخيم والمناطق المجاورة.


وتبدأ فعاليات اليوم الطبي باستقبال المراجعين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، حيث سيتم تقديم فحوصات واستشارات طبية متنوعة بإشراف نخبة من الأطباء والمختصين في عدد من المجالات.


ودعت الجهات المنظمة المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات المجانية التي ستُقدم خلال الفعالية، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المجتمعية والوطنية الهادفة إلى خدمة المجتمع المحلي وتعزيز قيم التكافل والتعاون.

 
 


موسكو تعلن تطوير لقاح جديد ضد حمى الضنك

عربي ودولي موسكو تعلن تطوير لقاح جديد ضد حمى الضنك

3 ناقلات إيرانية محملة بالنفط غادرت الخليج لأول مرة منذ بدء الحصار الأميركي

عربي ودولي 3 ناقلات إيرانية محملة بالنفط غادرت الخليج لأول مرة منذ بدء الحصار الأميركي

رئيس فنلندا يبدأ زيارة إلى الأردن السبت

أخبار محلية رئيس فنلندا يبدأ زيارة إلى الأردن السبت

فلسطينيون يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين 75 ألف مصل يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

يوم طبي مجاني في إربد غدا

أخبار محلية يوم طبي مجاني في إربد غدا

لبنان

عربي ودولي 13 شهيدا بغارات إسرائيلية على صور جنوب لبنان قبل دقائق من سريان الهدنة

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية في منتدى أنطاليا بدورته الخامسة المنعقد في تركيا

عربي ودولي الشرع: اعتراف أي دولة بأحقية إسرائيل بالجولان السوري المحتل باطل

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

فلسطين الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى من دخوله لأداء صلاة الجمعة



 
 






