يوم طبي مجاني في إربد غدا

الوكيل الإخباري- تنظم اللجنة الاجتماعية في نادي الجليل – مخيم إربد، بالتعاون مع لجنة خدمات مخيم إربد ومديرية صناعة وتجارة وتموين إربد، يوم غدٍ السبت، يوماً طبياً مجانياً بعنوان "الوفاء للقائد"، وذلك في مقر نادي الجليل الرياضي.

اضافة اعلان



ويأتي تنظيم هذا اليوم الطبي تزامناً مع الاحتفال بمناسبة يوم العلم الأردني والأعياد الوطنية، في إطار تعزيز الدور المجتمعي وتقديم الخدمات الصحية والإنسانية لأبناء المخيم والمناطق المجاورة.



وتبدأ فعاليات اليوم الطبي باستقبال المراجعين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، حيث سيتم تقديم فحوصات واستشارات طبية متنوعة بإشراف نخبة من الأطباء والمختصين في عدد من المجالات.