يوم طبي مجاني في إربد

وقال رئيس الجمعية الدكتور عبدالله العوادين،إن اليوم الطبي الذي يقام في ديوان المنسي بحي المنارة في إربد من الساعة التاسعة صباحا يشتمل، على اختصاصات، باطني نسائية وتوليد، وأطفال وعظام، وعيون، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وأنف واذن وحنجرة، وطب عام، وأدوية وعيادة تغذية للسمنة، وأدوية حسب حالة المريض.
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