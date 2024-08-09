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يوم طبي مجاني في إربد

تعبيرية
تعبيرية




 

الجمعة، 09-08-2024 11:40 م

الوكيل الإخباري-   - تقيم الجمعية الأردنية لرعاية مرضى القلب وأسرهم يوم غد السبت، يوما طبيا مجانيا في محافظة اربد.


وقال رئيس الجمعية الدكتور عبدالله العوادين،إن اليوم الطبي الذي يقام في ديوان المنسي بحي المنارة في إربد من الساعة التاسعة صباحا يشتمل، على اختصاصات، باطني نسائية وتوليد، وأطفال وعظام، وعيون، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وأنف واذن وحنجرة، وطب عام، وأدوية وعيادة تغذية للسمنة، وأدوية حسب حالة المريض.

gnews

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