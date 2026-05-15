يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدًا

وقالت الجمعية في بيان، إن اليوم الطبي سيقام في مقر أكاديمية ربيعة الرأي الإسلامية في بلدة كريمة/ صوفرة، اعتباراً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ويستهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لأهالي المنطقة.
وأضافت، أن فعاليات اليوم الطبي تشمل إجراء المعاينات الطبية، وفحوصات الضغط والسكري، وتقديم الاستشارات الطبية والعلاج المجاني، داعية المواطنين إلى إحضار التقارير الطبية الخاصة بالحالات المرضية للاستفادة من الخدمات المقدمة.
وأكدت الجمعية، أن إقامة هذا النشاط تأتي في إطار تعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحلي، والتخفيف من الأعباء الصحية على المواطنين، لا سيما كبار السن والأطفال.
