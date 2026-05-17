يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية عامر بن أبي وقاص الخيرية، بالتشاركية مع جمعية وقاص الخيرية ومركز البرامج النسائية ومركز التأهيل المجتمعي، عن تنفيذ يوم طبي مجاني غدا الاثنين داخل مجمع وكالة الغوث في بلدة وقاص بلواء الأغوار الشمالية .

ويشتمل اليوم الطبي الذي يبدأ الساعة 9 صباحا، على عدد من العيادات والخدمات الطبية، تشمل عيادة العيون لفحص النظر وتشخيص حالات ضعف البصر والمياه البيضاء والمياه الزرقاء والحول والانحراف، إضافة إلى عيادة هشاشة العظام، وعيادة طبيب الأسرة، وعيادة العناية بصحة المرأة.