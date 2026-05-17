الأحد 2026-05-17 08:42 م

يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدا

فنون ومشاهير للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى
مستشفى
 
الأحد، 17-05-2026 06:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت جمعية عامر بن أبي وقاص الخيرية، بالتشاركية مع جمعية وقاص الخيرية ومركز البرامج النسائية ومركز التأهيل المجتمعي، عن تنفيذ يوم طبي مجاني غدا الاثنين داخل مجمع وكالة الغوث في بلدة وقاص بلواء الأغوار الشمالية .

اضافة اعلان


ويشتمل اليوم الطبي الذي يبدأ الساعة 9 صباحا، على عدد من العيادات والخدمات الطبية، تشمل عيادة العيون لفحص النظر وتشخيص حالات ضعف البصر والمياه البيضاء والمياه الزرقاء والحول والانحراف، إضافة إلى عيادة هشاشة العظام، وعيادة طبيب الأسرة، وعيادة العناية بصحة المرأة.


كما يتضمن اليوم الطبي برنامجا تثقيفيا لليافعين واليافعات من الفئة العمرية بين 11 و16 عاما، إلى جانب محاضرة توعوية حول مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عمليات برية محدودة لقوات الفرقة 91 ضد ما قال إنه معاقل لحزب الله في جنوب لبنان.

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله أطلق 200 مقذوف خلال عطلة نهاية الأسبوع

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

أخبار محلية وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في معان الثلاثاء المقبل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الوقت ينفد أمام إيران وعليها التحرك بسرعة "قبل ألا يتبقى شيء"

دائرة الإفتاء: الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة

أخبار محلية دائرة الإفتاء: الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة

تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية

عربي ودولي الإمارات تعتبر الهجوم بالمسيّرة قرب المحطة النووية "تصعيدا خطيرا"

اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه ) اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة ، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة. وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية

أخبار محلية أمانة عمّان: اشتراط ترخيص الشركات والأرض لتقديم خدمة الفاليه

قفزة في صافي الربح بنسبة 78% ليصل إلى 4.17 مليون دولار أمريكي

أخبار الشركات ڤاليو تبدأ عام 2026 بزخم قوي خلال الربع الأول حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 40% ليصل إلى 28.7 مليون دولار أمريكي

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية تدريب 85 شابا وشابة في العقبة على التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية



 
 






الأكثر مشاهدة

 