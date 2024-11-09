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يوم طبي مجاني في العقبة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 09-11-2024 08:40 م

الوكيل الإخباري-   نظمت جمعية الصفا للرعاية الصحية وهيئة شباب كلنا الأردن والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، اليوم السبت، يوما طبيا مجانيا شاملا، في مدرسة الكرامة الثانوية المختلطة، وذلك ضمن فعاليات الحملة الوطنية للتطوع " لأجل الأردن نتطوع "التي تستهدف منطقتي الشامية والكرامة.

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وثمن محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته اليوم الطبي، جهود القائمين على تنفيذ الفعالية، داعيا إلى استمرار الجهود الرامية إلى إيجاد شراكات فاعلة لخدمة المواطن.


وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن، عمر العشوش إن الفعالية تأتي ضمن أنشطة الحملة التطوعية لأجل الأردن نتطوع التي تنفذها الهيئة في منطقتي الكرامة والشامية، بهدف تشجيع خدمة المجتمع وفتح قنوات التشاركية والتشبيك مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع وفرق الأحياء.


وأكد مدير تربية وتعليم العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج أهمية تعزيز الوعي الصحي بين الطلاب والمجتمع المحلي من خلال مثل هذه المبادرات، مشيراً إلى أن التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصحي يلعب دوراً كبيراً في تحسين الصحة العامة .

 
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