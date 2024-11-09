يوم طبي مجاني في العقبة

وثمن محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته اليوم الطبي، جهود القائمين على تنفيذ الفعالية، داعيا إلى استمرار الجهود الرامية إلى إيجاد شراكات فاعلة لخدمة المواطن.
وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن، عمر العشوش إن الفعالية تأتي ضمن أنشطة الحملة التطوعية لأجل الأردن نتطوع التي تنفذها الهيئة في منطقتي الكرامة والشامية، بهدف تشجيع خدمة المجتمع وفتح قنوات التشاركية والتشبيك مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع وفرق الأحياء.
وأكد مدير تربية وتعليم العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج أهمية تعزيز الوعي الصحي بين الطلاب والمجتمع المحلي من خلال مثل هذه المبادرات، مشيراً إلى أن التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصحي يلعب دوراً كبيراً في تحسين الصحة العامة .
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