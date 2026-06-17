يوم طبي مجاني في بلدة الطرة السبت المقبل

ويتضمن اليوم الطبي عيادات متخصصة في طب الأسرة، والطب الباطني، والنسائية، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، إضافة إلى إجراء فحوصات مخبرية مجانية للمراجعين.
كما يشمل اليوم تقديم خدمات التوعية الصحية والاستشارات الطبية، وقياس ضغط الدم ومستوى السكر، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي والكشف المبكر عن العديد من الأمراض.
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