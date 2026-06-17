يوم طبي مجاني في بلدة الطرة السبت المقبل

الوكيل الإخباري- تقيم جامعة العلوم والتكنولوجيا، السبت المقبل، يوما طبيا مجانيا في بلدة الطرة، بالتعاون مع مدرسة الطرة الثانوية للبنات واللجنة الصحية لسهل حوران.

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ويتضمن اليوم الطبي عيادات متخصصة في طب الأسرة، والطب الباطني، والنسائية، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، إضافة إلى إجراء فحوصات مخبرية مجانية للمراجعين.