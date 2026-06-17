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يوم طبي مجاني في بلدة الطرة السبت المقبل

تعطل نظام "حكيم" يحرم المراجعين من الأدوية في مستشفى الأمير فيصل بالزرقاء
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 05:55 م

الوكيل الإخباري-    تقيم جامعة العلوم والتكنولوجيا، السبت المقبل، يوما طبيا مجانيا في بلدة الطرة، بالتعاون مع مدرسة الطرة الثانوية للبنات واللجنة الصحية لسهل حوران.

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ويتضمن اليوم الطبي عيادات متخصصة في طب الأسرة، والطب الباطني، والنسائية، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، إضافة إلى إجراء فحوصات مخبرية مجانية للمراجعين.


كما يشمل اليوم تقديم خدمات التوعية الصحية والاستشارات الطبية، وقياس ضغط الدم ومستوى السكر، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي والكشف المبكر عن العديد من الأمراض.

 
 


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