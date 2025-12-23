الثلاثاء 2025-12-23 07:39 م

يوم طبي مجاني في بلدية الرصيفة غدا

الثلاثاء، 23-12-2025 07:11 م
الوكيل الإخباري- تنظم دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية الرصيفة غدا الأربعاء، يوما طبيا مجانيا في قاعة الملك عبدالله الثاني التابعة للبلدية، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.اضافة اعلان


وقال مدير العلاقات العامة والإعلام محمد بن ختلان، إن عددا من الأطباء وطلبة الطب المتدربين سيجرون فحوصات أساسية للراغبين من الاستفادة من هذا اليوم الطبي، مشيرا إلى أن البلدية تسعى دائما للتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات.
 
 


