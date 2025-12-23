يوم طبي مجاني في بلدية الرصيفة غدا

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام محمد بن ختلان، إن عددا من الأطباء وطلبة الطب المتدربين سيجرون فحوصات أساسية للراغبين من الاستفادة من هذا اليوم الطبي، مشيرا إلى أن البلدية تسعى دائما للتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات.
