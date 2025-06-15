يوم طبي مجاني في علان الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري- تنظم المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبنك الدواء الخيري، بالشراكة مع منتدى علان الثقافي، والهيئة الوطنية "أبناء المملكة"، ونقابة صيادلة الأردن، وبنك الشفاء والصحة الأردني، يومًا طبيًا مجانيًا بعد غد الثلاثاء.

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