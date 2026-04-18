يوم طبي مجاني في مخيم إربد احتفاء بـ"يوم العلم"

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، اليوم السبت، فعاليات اليوم الطبي المجاني الذي نظمته اللجنة الاجتماعية في نادي الجليل بمخيم إربد، احتفاء بـ"يوم العلم"، تحت شعار "الوفاء للقائد".





وشهد اليوم الطبي مشاركة واسعة لأطباء في عدد من التخصصات، إلى جانب توفير خدمات مخبرية وصيدلية اشتملت على أدوية متنوعة، بما أسهم في تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين داخل المخيم.



وأكد العزام، أن الاحتفال بـ"يوم العلم" يتجسد من خلال العمل والإنجاز وخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن البلدية تولي مخيم إربد اهتماما خاصا باعتباره جزءا أساسيا من المدينة، وتعمل بالتشاركية مع الجهات المعنية لتلبية احتياجاته.



بدوره، ثمن رئيس نادي الجليل، سعيد عجاوي، دعم البلدية وتعاونها في إنجاح الأنشطة المجتمعية، فيما أشاد رئيس لجنة خدمات مخيم إربد، الدكتور محمود فواز، بجهود البلدية في تسهيل عمل اللجنة وتعزيز الخدمات المقدمة داخل المخيم.







