يوم طبي مجاني في نادي معلمي الطفيلة غدا الأحد

ويتضمن اليوم الطبي تقديم المعالجات الطبية لجميع الفئات العمرية، ضمن عيادات طبية في تخصص الطب العام، مع تقديم العلاجات المناسبة للمراجعين بإشراف طاقم طبي، وممرضين، ومتخصصين.
ويبدأ اليوم الطبي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
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