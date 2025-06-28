يوم طبي مجاني في نادي معلمي الطفيلة غدا الأحد

الوكيل الإخباري- تنظم جمعية الهلال الأحمر الأردني - فرع الطفيلة، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ونادي معلمي الطفيلة، يوم غد الأحد، يوما طبيا مجانيا في قاعات النادي، لجميع فئات المجتمع في الطفيلة.

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ويتضمن اليوم الطبي تقديم المعالجات الطبية لجميع الفئات العمرية، ضمن عيادات طبية في تخصص الطب العام، مع تقديم العلاجات المناسبة للمراجعين بإشراف طاقم طبي، وممرضين، ومتخصصين.