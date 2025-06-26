الخميس 2025-06-26 09:00 م
 

يوم طبي مجاني لحملة البر والإحسان في منطقة سلبود بسحاب غدًا

مستشفى
مستشفى
 
الخميس، 26-06-2025 07:29 م

الوكيل الإخباري-  - تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) يوم غد الجمعة، بالتعاون مع بلدية سحاب، يومًا طبيًا مجانيًا في منطقة سلبود.

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وتشمل فعاليات اليوم الطبي بحسب بيان صحفي للحملة، اليوم الخميس، تقديم خدمات طبية استشارية وعلاجية للمراجعين من خلال عيادات الباطنية والقلب، والصدرية، والأنف والأذن والحنجرة.

 
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