يوم طبي مجاني لحملة البر والإحسان في منطقة سلبود بسحاب غدًا

وتشمل فعاليات اليوم الطبي بحسب بيان صحفي للحملة، اليوم الخميس، تقديم خدمات طبية استشارية وعلاجية للمراجعين من خلال عيادات الباطنية والقلب، والصدرية، والأنف والأذن والحنجرة.
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