يوم طبي مجاني لحملة البر والإحسان في منطقة سلبود بسحاب غدًا

الوكيل الإخباري- - تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) يوم غد الجمعة، بالتعاون مع بلدية سحاب، يومًا طبيًا مجانيًا في منطقة سلبود.

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