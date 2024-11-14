يوم طبي مجاني للبر والإحسان في قريقرة وفينان غدا

الوكيل الإخباري- تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) ضمن برنامج لمسة شفاء، غدا الجمعة، يوما طبيا مجانيا في منطقة قريقرة وفينان في وادي عربة.

اضافة اعلان



وتبدأ فعاليات اليوم الطبي، الذي يقام بالتعاون مع مجلس محافظة العقبة وبلدية قريقرة وفينان، الساعة العاشرة والنصف صباحا في مركز صحي قريقرة الأولي.



ويقدم الفريق المتطوع بالتعاون مع مركز الشامي للعيون خلال اليوم الطبي، خدمات طبية واستشارية للمرضى من خلال 11 عيادة اختصاص رئيسية تشمل الباطنية والقلب، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الصدرية، العظام، الروماتيزم والمفاصل، النسائية والأسنان من خلال العيادة المتنقلة والمختبرات، بالإضافة الى إجراء فحوصات الضغط والسكري من خلال العيادة المتنقلة والمختبرات.