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يوم طبي مجاني للبر والإحسان في قريقرة وفينان غدا

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 14-11-2024 12:41 م

الوكيل الإخباري- تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) ضمن برنامج لمسة شفاء، غدا الجمعة، يوما طبيا مجانيا في منطقة قريقرة وفينان في وادي عربة.

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وتبدأ فعاليات اليوم الطبي، الذي يقام بالتعاون مع مجلس محافظة العقبة وبلدية قريقرة وفينان، الساعة العاشرة والنصف صباحا في مركز صحي قريقرة الأولي.


ويقدم الفريق المتطوع بالتعاون مع مركز الشامي للعيون خلال اليوم الطبي، خدمات طبية واستشارية للمرضى من خلال 11 عيادة اختصاص رئيسية تشمل الباطنية والقلب، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الصدرية، العظام، الروماتيزم والمفاصل، النسائية والأسنان من خلال العيادة المتنقلة والمختبرات، بالإضافة الى إجراء فحوصات الضغط والسكري من خلال العيادة المتنقلة والمختبرات.


كما يشمل اليوم الطبي إجراء الفحص والكشف السريري للمراجعين وصرف العلاجات اللازمة، بمشاركة المتطوعين من الصيادلة والفنيين والممرضين.

 
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