الإثنين 2025-12-22 01:30 م

يوم علمي بكلية الآداب في جامعة مؤتة

الإثنين، 22-12-2025 01:00 م

الوكيل الإخباري-   نظمت كلية الآداب بجامعة مؤتة، اليوم الاثنين، يوما علميا بعنوان "يوم سيد اللغات"، تأكيدا لمكانة اللغة العربية ودورها في حفظ الهوية الثقافية وتعزيز الوعي المعرفي، بحضور أكاديمي واسع من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وأكدت عميدة كلية الآداب الدكتورة رانيا العقاربة في كلمتها خلال افتتاح فعاليات اليوم العلمي، أهمية اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم وحاضنة الفكر العربي والإسلامي، مشددة على ضرورة مواكبة المتغيرات المعاصرة والتطورات التقنية، بما يسهم في خدمة اللغة وآدابها وتعزيز حضورها في المشهد الأكاديمي والثقافي.

 
 


