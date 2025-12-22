يوم علمي بكلية الآداب في جامعة مؤتة

الوكيل الإخباري- نظمت كلية الآداب بجامعة مؤتة، اليوم الاثنين، يوما علميا بعنوان "يوم سيد اللغات"، تأكيدا لمكانة اللغة العربية ودورها في حفظ الهوية الثقافية وتعزيز الوعي المعرفي، بحضور أكاديمي واسع من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

اضافة اعلان