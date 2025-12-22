يوم علمي بكلية الآداب في جامعة مؤتة

وأكدت عميدة كلية الآداب الدكتورة رانيا العقاربة في كلمتها خلال افتتاح فعاليات اليوم العلمي، أهمية اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم وحاضنة الفكر العربي والإسلامي، مشددة على ضرورة مواكبة المتغيرات المعاصرة والتطورات التقنية، بما يسهم في خدمة اللغة وآدابها وتعزيز حضورها في المشهد الأكاديمي والثقافي.
