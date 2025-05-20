يوم علمي هندسي في الجامعة الهاشمية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، فعاليات اليوم العلمي الهندسي الخامس عشر لكلية الهندسة تحت شعار "الهندسة لتعزيز الابتكار والصناعة"، ومعرضا لمشاريع التخرج الريادية لطلبة الكلية بكافة تخصصاتها.

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