يوم علمي هندسي في الجامعة الهاشمية

وأكد الحياري، أن الجامعة تؤمن بأهمية التكامل بين المخرجات الأكاديمية والاحتياجات الصناعية، وفي دعم الإبداع والابتكار، وتعزيز البحث التطبيقي، ونقل التكنولوجيا، ما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسية القطاع الصناعي، مشيرا إلى حرص الجامعة على مواءمة البرامج الأكاديمية ما يلبي متطلبات سوق العمل الوطني والإقليمي.
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