الثلاثاء 2025-05-20 06:25 م
 

يوم علمي هندسي في الجامعة الهاشمية

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 06:09 م

الوكيل الإخباري-    افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، فعاليات اليوم العلمي الهندسي الخامس عشر لكلية الهندسة تحت شعار "الهندسة لتعزيز الابتكار والصناعة"، ومعرضا لمشاريع التخرج الريادية لطلبة الكلية بكافة تخصصاتها.

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وأكد الحياري، أن الجامعة تؤمن بأهمية التكامل بين المخرجات الأكاديمية والاحتياجات الصناعية، وفي دعم الإبداع والابتكار، وتعزيز البحث التطبيقي، ونقل التكنولوجيا، ما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسية القطاع الصناعي، مشيرا إلى حرص الجامعة على مواءمة البرامج الأكاديمية ما يلبي متطلبات سوق العمل الوطني والإقليمي.

 
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