يوم قرآني في البادية الشمالية بالمفرق

وأكد مساعد أمين عام الوزارة لشؤون المديريات، الدكتور حاتم السحيمات، خلال رعايته الفعالية، حرص وزارة الأوقاف على توسيع انتشار دور التحفيظ وتشجيع اليافعين واليافعات على الالتحاق بها، مشيرا إلى خطط الوزارة ورؤيتها في مجال التعليم الشرعي، وجهودها في خدمة القرآن الكريم.
