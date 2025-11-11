الثلاثاء 2025-11-11 05:28 م
 

يوم قرآني في البادية الشمالية بالمفرق

المفرق
 
الثلاثاء، 11-11-2025 04:57 م

الوكيل الإخباري-   نفذت مديرية التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الثلاثاء، يوما قرآنيًا في مسجد معاذ بن جبل بلواء البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق.

وأكد مساعد أمين عام الوزارة لشؤون المديريات، الدكتور حاتم السحيمات، خلال رعايته الفعالية، حرص وزارة الأوقاف على توسيع انتشار دور التحفيظ وتشجيع اليافعين واليافعات على الالتحاق بها، مشيرا إلى خطط الوزارة ورؤيتها في مجال التعليم الشرعي، وجهودها في خدمة القرآن الكريم.

 
 
