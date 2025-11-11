يوم قرآني في البادية الشمالية بالمفرق

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الثلاثاء، يوما قرآنيًا في مسجد معاذ بن جبل بلواء البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق.

