يوم وظيفي في البلقاء التطبيقية غدا الأحد

وبينت الجامعة أنه سيشارك في اليوم الوظيفي العديد من مؤسسات القطاع العام والخاص داعية الطلبة الخريجين إلى الاستفادة من هذا اليوم مع إحضار السير الذاتية .
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