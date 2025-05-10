يوم وظيفي في البلقاء التطبيقية غدا الأحد

الوكيل الإخباري- تنظم عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الوسط في جامعة البلقاء التطبيقية يوم غد الأحد، يوما وظيفيا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا .

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