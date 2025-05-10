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يوم وظيفي في البلقاء التطبيقية غدا الأحد

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أرشيفية
 
السبت، 10-05-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري- تنظم عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الوسط في جامعة البلقاء التطبيقية يوم غد الأحد، يوما وظيفيا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا .

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وبينت الجامعة أنه سيشارك في اليوم الوظيفي العديد من مؤسسات القطاع العام والخاص داعية الطلبة الخريجين إلى الاستفادة من هذا اليوم مع إحضار السير الذاتية .

 
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