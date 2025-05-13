يوم وظيفي في الجامعة الهاشمية بمشاركة 40 شركة ومؤسسة

ويأتي اليوم الوظيفي في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل بين الطلبة وسوق العمل، وتعريفهم بالفرص المتاحة في القطاعات الأكثر طلباً، خاصة في مجالات ريادة الأعمال، والتسويق الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتخصصات التقنية، وبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف.
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