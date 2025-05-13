يوم وظيفي في الجامعة الهاشمية بمشاركة 40 شركة ومؤسسة

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، فعاليات اليوم الوظيفي القطاعي الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية الهندسة، بمشاركة أكثر من 40 شركة ومؤسسة ومصنعا من مختلف القطاعات الهندسية والصناعية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات.

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