الثلاثاء 2025-05-13 06:45 م
 

يوم وظيفي في الجامعة الهاشمية بمشاركة 40 شركة ومؤسسة

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-    افتتح رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، فعاليات اليوم الوظيفي القطاعي الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية الهندسة، بمشاركة أكثر من 40 شركة ومؤسسة ومصنعا من مختلف القطاعات الهندسية والصناعية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات.

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ويأتي اليوم الوظيفي في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل بين الطلبة وسوق العمل، وتعريفهم بالفرص المتاحة في القطاعات الأكثر طلباً، خاصة في مجالات ريادة الأعمال، والتسويق الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتخصصات التقنية، وبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف.

 
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