يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 200 فرصة عمل

وقال الناطق الإعلامي للبلدية محمد بن ختلان، إن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود البلدية للتعاون مع القطاع الخاص في توفير سبل التوظيف للشباب من أبناء المدينة وغيرها من المناطق التي يبحث شبابها عن فرص عمل وللتخفيف من البطالة المرتفعة, مشيرًا إلى أن الفعالية ستقام في قاعة الملك عبدالله الثاني التابعة للبلدية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حيث سيتم تقديم الطلبات والمقابلة فورًا للتسهيل على المتقدمين والتسريع في عملية التشغيل.
ودعا بن ختلان الشباب الباحثين عن عمل من عمر 18 إلى 45 عامًا للمبادرة بالمشاركة والتعرف على الوظائف المطلوبة واستغلال الفرصة للحصول على الوظيفة والبدء بالعمل، مشيرًا إلى إمكانية التعرف على المهن المطلوبة حسب الإعلان على صفحة البلدية على موقع الفيسبوك.
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