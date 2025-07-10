يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 200 فرصة عمل

الوكيل الإخباري- تستضيف بلدية الرصيفة من خلال دائرة العلاقات العامة والإعلام فيها يوم السبت القادم, يومًا وظيفيًا تقيمه إحدى شركات التغذية في القطاع الخاص لتوفير حوالي 200 فرصة عمل للذكور فقط في وظائف ومهن متنوعة.

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وقال الناطق الإعلامي للبلدية محمد بن ختلان، إن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود البلدية للتعاون مع القطاع الخاص في توفير سبل التوظيف للشباب من أبناء المدينة وغيرها من المناطق التي يبحث شبابها عن فرص عمل وللتخفيف من البطالة المرتفعة, مشيرًا إلى أن الفعالية ستقام في قاعة الملك عبدالله الثاني التابعة للبلدية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حيث سيتم تقديم الطلبات والمقابلة فورًا للتسهيل على المتقدمين والتسريع في عملية التشغيل.