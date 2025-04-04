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يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 350 فرصة عمل

ل
تعبيرية
 
الجمعة، 04-04-2025 09:20 م

الوكيل الإخباري- تستضيف بلدية الرصيفة يوم غدا السبت يوما وظيفيا تقيمه إحدى شركات التغذية في القطاع الخاص لتوفير حوالي 350 فرصة عمل للذكور في وظائف ومهن متنوعة.

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وقال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود البلدية للتعاون مع القطاع الخاص في توفير سبل التوظيف للشباب من أبناء المدينة وغيرها من المناطق التي يبحث شبابها عن فرص عمل وللتخفيف من البطالة المرتفعة، مشيرًا إلى أن الفعالية تقام في قاعة الملك عبد الله الثاني التابعة للبلدية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وسيتم تقديم الطلبات والمقابلة فورًا للتسهيل على المتقدمين والتسريع في عملية التشغيل.


ودعا الزيناتي الشباب الباحثين عن عمل من عمر 18 إلى 45 عامًا للمبادرة بالمشاركة والتعرف على الوظائف المطلوبة واستغلال الفرصة للحصول على الوظيفة والبدء بالعمل، مشيرًا إلى إمكانية التعرف على المهن المطلوبة حسب الإعلان على صفحة البلدية على فيسبوك.

 
gnews

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