يوم وظيفي في بلدية الرصيفة غدا

الوكيل الإخباري- تستضيف بلدية الرصيفة، غدًا الخميس، يومًا وظيفيًّا تقيمه إحدى شركات التغذية، لتوفير 200 فرصة عمل للشباب فقط.

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وقال رئيس البلدية، شادي الزيناتي، إن الفعالية ستُقام في قاعة الملك عبدالله الثاني التابعة للبلدية، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وإن تقديم الطلبات والمقابلات سيكونان فورًا، للتسهيل على المتقدمين وتسريع عملية التشغيل.