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يوم وظيفي في بلدية الرصيفة غدا

بلدية الرصيفة
بلدية الرصيفة
 
الأربعاء، 21-05-2025 03:07 م

الوكيل الإخباري-    تستضيف بلدية الرصيفة، غدًا الخميس، يومًا وظيفيًّا تقيمه إحدى شركات التغذية، لتوفير 200 فرصة عمل للشباب فقط.

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وقال رئيس البلدية، شادي الزيناتي، إن الفعالية ستُقام في قاعة الملك عبدالله الثاني التابعة للبلدية، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وإن تقديم الطلبات والمقابلات سيكونان فورًا، للتسهيل على المتقدمين وتسريع عملية التشغيل.


ودعا الشباب الباحثين عن عمل، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، إلى استغلال الفرصة للحصول على وظيفة والبدء بالعمل، مشيرًا إلى إمكانية التعرف على المهن المطلوبة من خلال زيارة صفحة البلدية على "فيسبوك"، للاطلاع على الإعلان المنشور بهذا الشأن.

 
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