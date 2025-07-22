يوم وظيفي في بيرين الخميس

وقال رئيس لجنة البلدية احمد الفراهيد إن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود البلدية للتعاون مع القطاع الخاص في توفير سبل التوظيف للشباب من أبناء قضاء بيرين والمناطق المحاذية، مشيرا إلى أن الفعالية ستقام في قاعة البلدية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا وسيتم تقديم الطلبات وإجراء المقابلات للتسهيل على المتقدمين والتسريع في عملية التشغيل.
ودعا الفراهيد الباحثين عن عمل من عمر 18 إلى 45 عاما الى المشاركة باليوم الوظيفي للتعرف على الوظائف المطلوبة، مشيرا الى إمكانية التعرف على المهن المطلوبة بدخول على صفحة البلدية على موقع فيسبوك.
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