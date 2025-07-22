يوم وظيفي في بيرين الخميس

الوكيل الإخباري- تستضيف بلدية بيرين الجديدة من خلال مديرية التنمية المحلية بعد غد الخميس، يوما وظيفيا تقيمه إحدى شركات التغذية في القطاع الخاص لتوفير حوالي 150 فرصة عمل للذكور فقط في وظائف ومهن متنوعة.

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وقال رئيس لجنة البلدية احمد الفراهيد إن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود البلدية للتعاون مع القطاع الخاص في توفير سبل التوظيف للشباب من أبناء قضاء بيرين والمناطق المحاذية، مشيرا إلى أن الفعالية ستقام في قاعة البلدية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا وسيتم تقديم الطلبات وإجراء المقابلات للتسهيل على المتقدمين والتسريع في عملية التشغيل.