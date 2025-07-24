يوم وظيفي في بيرين يوفر 45 فرصة عمل للشباب

وأكد الفراهيد، أن البلدية سلمت الشباب المقبولين الأوراق المطلوبة لاستكمال الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية البلدية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل وصول الشباب إلى فرص العمل.
وأشار الفراهيد إلى أن بلدية بيرين تسعى جاهدة لتكون حلقة وصل بين الشركات الخاصة والشباب، من خلال تنظيم أيام وظيفية دورية تعرض فيها الفرص المتاحة مباشرة، مما يسهم في تنمية المجتمع المحلي وتهيئة حلول مستدامة لمشكلة البطالة.
وأشار إلى أن اليوم الوظيفي، الذي أقيم في قاعة البلدية، استهدف الذكور من الفئة العمرية 18–45 عامًا، وشمل تقديم الطلبات وإجراء المقابلات الفورية لتسريع عملية التوظيف .
يذكر، أن بلدية بيرين تواصل تنفيذ مبادراتها لتمكين الشباب، بالتعاون مع جهات محلية ودولية، انطلاقًا من دورها في تنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل في مختلف المجالات.
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