يوم وظيفي في بيرين يوفر 45 فرصة عمل للشباب

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية بيرين الجديدة، أحمد الفراهيد، عن نجاح اليوم الوظيفي الذي نظمته البلدية بالتعاون مع إحدى شركات التغذية في القطاع الخاص، حيث تم قبول 45 شابًا من أصل 105 متقدمين، وذلك ضمن جهود البلدية لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل مباشرة.

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وأكد الفراهيد، أن البلدية سلمت الشباب المقبولين الأوراق المطلوبة لاستكمال الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية البلدية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل وصول الشباب إلى فرص العمل.



وأشار الفراهيد إلى أن بلدية بيرين تسعى جاهدة لتكون حلقة وصل بين الشركات الخاصة والشباب، من خلال تنظيم أيام وظيفية دورية تعرض فيها الفرص المتاحة مباشرة، مما يسهم في تنمية المجتمع المحلي وتهيئة حلول مستدامة لمشكلة البطالة.



وأشار إلى أن اليوم الوظيفي، الذي أقيم في قاعة البلدية، استهدف الذكور من الفئة العمرية 18–45 عامًا، وشمل تقديم الطلبات وإجراء المقابلات الفورية لتسريع عملية التوظيف .