يوم وظيفي في قطاع الألبسة بإربد

الوكيل الإخباري- نفذت وحدة المشاريع الدولية بغرفة صناعة إربد، يوما وظيفيا بالتعاون مع مصنع الأزياء التقليدية في مدينة الحسن الصناعية، وبدعم من مشروع التشغيل في الأردن "GIZ 2030".

وأكد رئيس الغرفة هاني أبو حسان، حرص الغرفة على تعزيز فرص التشغيل ودعم الشباب والنساء في سوق العمل، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الصناعي في توفير فرص عمل تسهم في تحسين المستوى المعيشي ودعم الاقتصاد المحلي.