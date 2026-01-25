يوم وظيفي لتوفير فرص عمل في الرصيفة غدا

الوكيل الإخباري- تنظم بلدية الرصيفة، وبالتعاون مع مبادرة "بسمة أمل"، يوم غد الاثنين، يوما وظيفيا لتوفير عدد من فرص العمل للذكور والإناث في مختلف التخصصات المهنية لدى إحدى شركات التغذية في القطاع الخاص.

