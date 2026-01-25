يوم وظيفي لتوفير فرص عمل في الرصيفة غدا

وسيقام اليوم الوظيفي في قاعة الملك عبدالله الثاني، التابعة للبلدية، من العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، بحضور مندوبي الشركة لعرض الشواغر المتوفرة واستقبال طلبات التوظيف من الراغبين بالعمل من أبناء مدينة الرصيفة والمناطق المحيطة بها.
