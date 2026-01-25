الإثنين 2026-01-26 12:21 ص

يوم وظيفي لتوفير فرص عمل في الرصيفة غدا

بلدية الرصيفة
بلدية الرصيفة
 
الأحد، 25-01-2026 10:42 م

الوكيل الإخباري-   تنظم بلدية الرصيفة، وبالتعاون مع مبادرة "بسمة أمل"، يوم غد الاثنين، يوما وظيفيا لتوفير عدد من فرص العمل للذكور والإناث في مختلف التخصصات المهنية لدى إحدى شركات التغذية في القطاع الخاص.

وسيقام اليوم الوظيفي في قاعة الملك عبدالله الثاني، التابعة للبلدية، من العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، بحضور مندوبي الشركة لعرض الشواغر المتوفرة واستقبال طلبات التوظيف من الراغبين بالعمل من أبناء مدينة الرصيفة والمناطق المحيطة بها.

 
 


