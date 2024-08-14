يوم وظيفي لكلية الإعلام بجامعة اليرموك الأحد المقبل

الوكيل الإخباري- تنظم كلية الإعلام بجامعة اليرموك، الأحد المقبل، يوما وظيفيا، بهدف ربط طلبة كلية الإعلام من مختلف التخصصات بسوق العمل وتعريفهم بمختلف المجالات المهنية.



وأكد عميد كلية الإعلام بالجامعة الدكتور أمجد القاضي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أن مشاركة المؤسسات الصحفية والإعلامية يعد فرصة مثمرة للتواصل مع طلبة الكلية الذين يتمتعون بمهارات إعلامية عالية، داعيا المؤسسات الصحفية للمشاركة في هذا اليوم من خلال زاوية تعريفية (بووث) لعرض مطبوعات ومنشورات المؤسسة المشاركة وتسليط الضوء على أهمية المعلومات التي تقدمها المؤسسة، سواء كانت تتعلق بالأنشطة الحالية، المشاريع القائمة أو الإنجازات السابقة.