يوم وظيفي للسيدات في لواء الأغوار الشمالية غداً السبت

الوكيل الإخباري- دعت بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية، السيدات من أهالي المنطقة إلى المشاركة في اليوم الوظيفي الذي تنظمه بالتعاون مع شركة الأزياء التقليدية، يوم غد السبت، بهدف استقطاب كوادر نسائية للعمل في مصنع الشركة.



وقالت البلدية في بيان، إن اليوم الوظيفي سيقام في قاعة بلدية شرحبيل بن حسنة بمنطقة أبو سيدو، عند الساعة العاشرة صباحا، ويستهدف الإناث من الفئة العمرية بين 20 و35 عاما.

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