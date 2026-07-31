يوم وظيفي للسيدات في لواء الأغوار الشمالية غداً السبت

وقالت البلدية في بيان، إن اليوم الوظيفي سيقام في قاعة بلدية شرحبيل بن حسنة بمنطقة أبو سيدو، عند الساعة العاشرة صباحا، ويستهدف الإناث من الفئة العمرية بين 20 و35 عاما.
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