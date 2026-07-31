الجمعة 2026-07-31 08:37 م

يوم وظيفي للسيدات في لواء الأغوار الشمالية غداً السبت

بلدية شرحبيل بن حسنة
بلدية شرحبيل بن حسنة
 
الجمعة، 31-07-2026 08:30 م

الوكيل الإخباري-   دعت بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية، السيدات من أهالي المنطقة إلى المشاركة في اليوم الوظيفي الذي تنظمه بالتعاون مع شركة الأزياء التقليدية، يوم غد السبت، بهدف استقطاب كوادر نسائية للعمل في مصنع الشركة.

وقالت البلدية في بيان، إن اليوم الوظيفي سيقام في قاعة بلدية شرحبيل بن حسنة بمنطقة أبو سيدو، عند الساعة العاشرة صباحا، ويستهدف الإناث من الفئة العمرية بين 20 و35 عاما.

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وأوضحت، أن الفرص الوظيفية المتاحة تشمل العمل في مجال الخياطة، مع إتاحة فرصة التقديم للسيدات بخبرة أو بدون خبرة، إذ توفر الشركة برامج تدريب وتأهيل داخل المصنع، وحزمة من المزايا للعاملات، تشمل توفير وسائل النقل وبيئة عمل آمنة.

 

 
 


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