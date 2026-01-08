الخميس 2026-01-08 01:34 م

٥٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

٥٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
٥٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
 
الخميس، 08-01-2026 12:21 م

الوكيل الإخباري-   أدى (٥٠) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

اضافة اعلان


   ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
    يُشار إلى أن المادة (٢٣) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

7غ

منوعات زنزانة ضيقة وطعام محدود بلا قهوة أو حساء.. تفاصيل حياة مادورو داخل سجنه بأمريكا

الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"

أخبار محلية رئيس المجلس الأوروبي: قمّة عمّان محطة لتعميق الشراكة مع الأردن

اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه ) اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة ، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة. وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن طوارئ (قصوى مياه) اعتباراً من صباح الجمعة

فل

فيديو الوكيل شكاوى متزايدة من إشارة الصناعة–صويلح.. والأمانة تدرس إلغاءها

شاشة تظهر مخطط زلزالي

أخبار محلية مرصد الزلازل الأردني يسجّل 106 زلازل محلية و618 زلزالًا إقليميًا خلال عام 2025

شعار نقابة الاطباء الأردنية

أخبار محلية نقابة الاطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء

٥٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية ٥٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

وزارة الداخلية

أخبار محلية وزارة الداخلية تقرر منح الأجانب القادمين إلى المملكة إقامة لمدة ثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد



 






الأكثر مشاهدة