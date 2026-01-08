٥٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري- أدى (٥٠) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

اضافة اعلان