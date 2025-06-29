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٧٩محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال
بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال
 
الأحد، 29-06-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري-   أدى (٧٩) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الأحد، بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال ، و عضو مجلس نقابة المحامين  المحامي رزق شقيرات.

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   ورحب التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


   يُشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل إسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
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