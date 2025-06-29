٧٩محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري- أدى (٧٩) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الأحد، بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال ، و عضو مجلس نقابة المحامين المحامي رزق شقيرات.

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ورحب التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.