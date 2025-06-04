٧٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
يُشار إلى أن المادة (٢٣) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تمنح العمالة السورية مهلة إضافية لتصويب الأوضاع بدون غرامات
-
التنمية الاجتماعية والجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات توقعان إتفاقية تعاو
-
الحكومة تسمح باستيراد سلع من سوريا
-
أكثر من 880 ألف رأس .. الماعز الأردني يسجل أعلى مستوياته منذ سنوات
-
عطلة رسمية لمراكز الخدمات الحكومية بمناسبة عيد الأضحى
-
60 مليون دينار زيادة في الصادرات الأردنية إلى سوريا منذ بداية 2025
-
قائمة بأسماء ضباط الأمن العام المشمولين بالترفيع
-
مدير وكالة "تيكا" التركية في عمّان يزور مؤسسة الخط الحجازي الأردني