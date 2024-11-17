1.2% نسبة الارتفاع في أسعار المنتجين الزراعيين خلال شهر ايلول

12:15 م

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الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المنتجين الزراعيين، حيث أظهرت النتائج ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 1.2% لشهر ايلول 2420 مقارنة مع شهر ايلول 2023، حيث بلغ الرقم القياسي 100.2 لشهر ايلول 2024 مقارنة مع 99.0 لشهر ايلول 2023، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العنب بنسبة 69.2%، والذرة الخضراء 60.7%، والزيتون 41.5%، والبطاطا 35.1%، والفراولة 33.7%، حيث شكلت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها ما نسبته 55.5% من إجمالي عدد السلع في المؤشر. اضافة اعلان





وبالمقابل انخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل، ومن أبرزها البندورة بنسبة 55.2%، والملفوف الأخضر 49.6%، والفلفل الحلو الأخضر 34.6%، والبصل الأخضر 30.6%، والزهرة 23.5%، وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها 44.5% من إجمالي عدد السلع في المؤشر.



كما يشير التقرير إلى انخفاض الرقم القياسي لشهر ايلول 2024 مقارنة مع شهر آب 2024 بنسبة 0.9%، حيث بلغ 100.2 لشهر ايلول 2024 مقارنة مع 101.2 لشهر اب 2024، ونتج ذلك بشكل رئيسي بسبب انخفاض أسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 53.6%، ومن أهم المحاصيل التي انخفض الرقم القياسي لأسعارها البندورة بنسبة 60.0%، والتين 43.9%، والسبانخ 39.8%، والرمان 37.4%، والزهرة 36.4%.



في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار كل من محاصيل الفراولة بنسبة 100.0% ، والبوملي 59.6%، والكوسا 42.9%، والخوخ الاصفر 32.5%، والبصل الاخضر 22.0%، و بأهمية نسبية بلغت 46.4%.



أما على الصعيد التراكمي، فقد انخفضت أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 17.9% للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي التراكمي 108.9 لعام 2024 مقارنة مع 132.7 لنفس الفترة من عام 2023. وقد ساهم انخفاض معدل الأرقام القياسية لأسعار عدد من المحاصيل في هذا الانخفاض وكان أبرزها البندورة، حيث انخفض معدل الرقم القياسي بنسبة 23.5%، والفلفل الحلو الملون 16.6%، والفلفل الحلو الأخضر 14.1%، والزهرة 10.6%، والموز 4.1%، والفلفل الحار 3.5%، والتي شكلت أهميتها النسبية 40.0%. وشهد معدل الرقم القياسي ارتفاعاً لأسعار محاصيل البطاطا بنسبة 43.2%، والكوسا 23.0%، والباذنجان 19.8%، والخيار 17.4%، والفاصوليا 15.5%، و بأهمية نسبية بلغت 60.0%.



والجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة قامت بمراجعة منهجية جمع بيانات الأسعار الزراعية من خلال لجنة فنية متخصصة من دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الزراعة بناءاً على توصيات لجنة الخبراء الدائمة للإحصاءات الزراعية، المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الزراعية، و بغرض تطوير جودة البيانات فقد تم الاعتماد على بيانات الأسعار الزراعية لكافة المحاصيل الزراعية الواردة من الأسواق المركزية وبشكل شهري، حيث تم اعتماد سنة 2016 كسنة أساس (2016=100) و باستخدام معادلة لاسبير لاستخراج الرقم القياسي.



