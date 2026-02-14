1.39 مليار دينار قيمة مدفوعات "إي فواتيركم" خلال كانون الثاني 2026

10:25 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764252 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ عدد حركات الدفع المنفَّذة عبر نظام "إي فواتيركم" خلال كانون الثاني 2026 نحو 6.53 مليون حركة، بقيمة إجمالية بلغت 1.39 مليار دينار، وفقاً للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك). اضافة اعلان





وأظهر التقرير، أن إجمالي عدد مستخدمي "إي فواتيركم" بلغ 5.09 مليون مستخدم مع نهاية كانون الثاني 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 0.9% مقارنة بعدد المستخدمين في كانون الأول 2025، البالغ 5.04 ملايين مستخدم، مقابل 5 ملايين مستخدم في تشرين الثاني.



وأضاف التقرير أن عدد المستخدمين الحاليين وصل إلى 5.04 ملايين مستخدم، وبنسبة 99.1% من إجمالي عدد المستخدمين، فيما بلغ عدد المستخدمين الجدد 46.2 ألف مستخدم، وبنسبة 0.9%.

وأشار إلى أن عدد المفوترين عبر "إي فواتيركم" بلغ 686 مفوتراً، في حين وصل عدد الخدمات المتاحة إلى 2,346 خدمة.



وبيّن التقرير انخفاض عدد الحركات المنفذة عبر النظام خلال كانون الثاني إلى 6.53 مليون حركة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7% مقارنة بشهر كانون الأول 2025، الذي سجل 7.03 مليون حركة.



وتصدر قطاع "الاتصالات" قائمة الحركات بعدد 1.98 مليون حركة، تلاه قطاع "الماء والكهرباء" بـ1.76 مليون حركة، ثم "الخدمات الحكومية" بـ1.61 مليون حركة، تلتها فئة "شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع" بـ509 آلاف حركة، و"التمويل والخدمات المالية" بـ290 ألف حركة، ثم "التعليم" بـ132 ألف حركة، تلتها "النقابات والمنظمات" بـ64 ألف حركة، و"النقل والسفر" بـ50 ألف حركة، ثم "الغاز والطاقة" بـ36 ألف حركة، و"التجارة والخدمات" بـ27 ألف حركة.



واستحوذت المدفوعات الرقمية على الحصة الكبرى من عدد الحركات خلال كانون الثاني، إذ بلغت 5.28 مليون حركة، ما يعادل 80.9% من إجمالي الحركات، مقارنة بـ1.25 مليون حركة للمدفوعات النقدية، وبنسبة 19.1%.



وبلغت القيمة الإجمالية للحركات خلال كانون الثاني قرابة 1.39 مليار دينار، مسجلة انخفاضاً نسبته 12.8% مقارنة بالشهر السابق، الذي سجل 1.6 مليار دينار.



ومن حيث قيمة حركات "إي فواتيركم"، تصدرت "الخدمات الحكومية" المدفوعات خلال كانون الثاني 2026 بقيمة بلغت 904 ملايين دينار، تلتها "شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع" بـ219 مليون دينار، ثم "الماء والكهرباء" بـ77 مليون دينار، و"التمويل والخدمات المالية" بـ58 مليون دينار، ثم "التعليم" بـ39 مليون دينار، و"الاتصالات" بـ33 مليون دينار، تلتها "الغاز والطاقة" و"البنوك" بـ16 مليون دينار لكل منهما، ثم "التجارة والخدمات" بـ14 مليون دينار، و"النقابات والمنظمات" بـ7 ملايين دينار.



أما من حيث القيمة، فقد بلغت المدفوعات الرقمية خلال كانون الثاني 1.15 مليار دينار، ما يشكل 82.8% من إجمالي المدفوعات، في حين وصلت قيمة المدفوعات النقدية إلى 240 مليون دينار، وبنسبة 17.2%.



وسجل متوسط قيمة الحركات عبر "إي فواتيركم" خلال كانون الثاني 2026 انخفاضاً ليصل إلى 213 ديناراً، مقارنة بـ228 ديناراً في كانون الأول 2025، و216 ديناراً في تشرين الثاني.

تم نسخ الرابط





