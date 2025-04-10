1.491 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة لنهاية آذار العام الحالي

وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات نهاية آذار الماضي من العام الحالي بنسبةٍ بلغت 6 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلُغ نحو 63 مليون دينار.
واظهر التقرير انخفاض حركة بيع العقار في المملكة لنهاية آذار الماضي بنسبةٍ بلغت7 بالمئة، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 1 بالمئة، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 9 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة خلال الربع الأول من العام الحالي 2936 عقاراً.
وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال شهر آذار الماضي انخفاضاً بنسبةٍ بلغت 28 بالمئة مقارنةً بشهر شباط من العام الحالي لتبلُغ قرابة 15.5 مليون دينار.
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