1.5 مليون زائر للأردن وارتفاع النشاط السياحي خلال الربع الأول

ووفق ما اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فقد سجلت المواقع السياحية في المملكة نحو 619 ألف زيارة، بينما بلغ عدد القادمين عبر رحلات شركات الطيران منخفضة التكاليف 59.4 ألف مسافر، ضمن جهود تعزيز الربط الجوي وتسهيل الوصول إلى الأردن. كما شهدت منصة الفعاليات الوطنية calendar.jo إدراج 87 فعالية متنوعة في مختلف المحافظات.
وفي إطار تسهيل السفر والتنقل، تم تشغيل 21 خط طيران منخفض التكاليف إلى عمّان من 20 مدينة أوروبية، ما أسهم في استقطاب عشرات الآلاف من الزوار وتعزيز الحركة السياحية.
وعلى صعيد تطوير التشريعات، جرى نشر تعليمات صندوق تنمية وتطوير قطاع السياحة في الجريدة الرسمية، إضافة إلى إعداد مسودة السياسة العامة للصندوق ونماذج الاستفادة من برامجه.
وفي مجال تنويع المنتجات السياحية، واصلت الحكومة العمل على تطوير السياحة الدينية والترفيهية وسياحة المغامرة. وتم تشكيل فريق فني وتنفيذ زيارات لمسار درب الحج المسيحي، إلى جانب استكمال الدراسات الجيولوجية لتطوير موقع مكاور الأثري، بالإضافة إلى طرح وإحالة عطاء تنفيذ مشروع موقع مشهد معركة مؤتة في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك.
وضمن مشروع "احتفل بالأردن"، أدرجت 87 فعالية على منصة calendar.jo شملت الثقافة والفنون والمهرجانات والأنشطة العائلية والرياضية والطعام والمؤتمرات، بهدف تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز تجربة الزوار.
وفي السياحة الترفيهية، تم طرح وإحالة عطاء تصميم محطات ومرافق مشروع التلفريك، إلى جانب توقيع عقد تصميم وتصنيع وتوريد المنظومة.
كما شهدت سياحة المغامرة تقدماً في مشروع درب الأردن، حيث تم رسم وتوثيق 98 كيلومترًا من أصل 670 كيلومترًا، تمهيدًا لاعتماده والإعلان عنه كمسار سياحي رسمي.
وفي السياحة الداخلية، جرى تفعيل برنامج "أردننا جنة" مع توجيه الرحلات نحو المناطق الأكثر تضررًا، وفي مقدمتها مدينة البترا، بهدف دعم المجتمعات المحلية وتحفيز الحركة السياحية الداخلية.
