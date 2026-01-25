الأحد 2026-01-25 09:27 ص

1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني اليوم

الأحد، 25-01-2026 06:45 ص
الوكيل الإخباري-   يستأنف نحو 1.5 مليون طالب وطالبة الأحد، الدراسة في 4081 مدرسة حكومية ومدارس الثقافة العسكرية، إيذانًا بانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام العملية التعليمية.اضافة اعلان


وأعلنت الأمينة العامة للوزارة، سحر الشخاترة، أن المدارس مجهزة لاستقبال الطلبة بالكتب المدرسية ووسائل التدفئة، لمواجهة الظروف الجوية الباردة التي تؤثر على معظم مناطق المملكة.

وما زالت الوزارة مستمرة بتطبيق قرارها القاضي بتعديل موعد بدء الدوام في المدارس انسجاما مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، بحيث يكون الطابور الصباحي في المدارس في تمام الساعة 8:15 صباحا، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:30 صباحا، وللفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12:50 ظهرا وتبدأ الحصة الأولى الساعة 1 بعد الظهر، وسيستمر العمل بهذا القرار لغاية بداية شهر رمضان المبارك.

قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، إن الوزارة ستجري تعديلا جديدا على توقيت الحصص الصفية مع بدء شهر رمضان المبارك.
 
 


ارشيفية

تعبيرية

أرشيفية

تعبيرية

