1.590 مليون طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- توجه اليوم الأحد، 1.590 مليون طالبا وطالبة في المدارس الحكومية للانتظام في مدارسهم إيذانا ببدء العام الدراسي 2024-2025 وفق وزارة التربية والتعليم.

فيما ينتظم طلبة المدارس الخاصة في صفوفهم الدراسية 1 أيلول المقبل.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، حيث قامت بتعيين 3 آلاف معلما ومعلمة، على أن تقوم باستكمال توزيع الكتب المدرسية على الطلبة في أسرع وقت بعد استلامها في مستودعات الوزارة وتوزيعها على مستودعات المديريات.