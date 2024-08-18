1.590 مليون طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم في الأردن اليوم
الأحد، 18-08-2024
07:10 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/699983
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الوكيل الإخباري-
توجه اليوم الأحد، 1.590 مليون طالبا وطالبة في المدارس الحكومية للانتظام في مدارسهم إيذانا ببدء العام الدراسي 2024-2025 وفق وزارة التربية والتعليم.
فيما ينتظم طلبة المدارس الخاصة في صفوفهم الدراسية 1 أيلول المقبل.
وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، حيث قامت بتعيين 3 آلاف معلما ومعلمة، على أن تقوم باستكمال توزيع الكتب المدرسية على الطلبة في أسرع وقت بعد استلامها في مستودعات الوزارة وتوزيعها على مستودعات المديريات.
ووفق تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم واطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإن موعد الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة سيبدأ الساعة الثامنة صباحا لمدة 45 دقيقة، وموعد الحصة الأولى في المدارس ذات الفترتين سيبدأ في السابعة صباحا ولمدة 40 دقيقة، فيما ستكون الحصة الأولى للفترة المسائية في المدارس ذات الفترتين في تمام الـ 12:30.