1.6 مليون طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم غدا

الوكيل الإخباري- يتوجه غداً الأحد، قرابة مليون و600 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث أنهت وزارة التربية والتعليم كافة استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال الطلبة.

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وأكدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية سحر شخاترة، أن الوزارة مستمرة بتطبيق قرارها القاضي بتعديل موعد بدء الدوام المدرسي وحتى بداية شهر رمضان المبارك، ففي المدارس ذات الفترة الواحدة يبدأ الطابور الساعة 8.15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 8.30 صباحًا، وللفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12.50 ظهرًا وتبدأ الحصة الأولى الساعة 1.00 بعد الظهر.



وأشارت الشخاترة إلى أن الكتب المدرسية ستكون بين يدي الطلبة مع أول يوم دراسي بعد أن أنهت الوزارة استلام كافة عطاءات الكتب وتوريدها إلى المديريات، كما أنهت استعداداتها لتوفير المدافئ لكل الغرف الصفية.



وأوضحت أنه جرى استلام 7 مدارس في محافظات الزرقاء، والمفرق، والبلقاء، والكرك، ومعان بعدد غرف صفية وصل إلى 99 غرفة، إضافة إلى 4 مشاريع إضافات صفية بعدد غرف 20 غرفة صفية.