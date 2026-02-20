الجمعة 2026-02-20 12:24 م

%1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني

%1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني
%1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني
 
الجمعة، 20-02-2026 10:47 ص
الوكيل الإخباري-  بلغ عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 161,709 أشخاص خلال كانون الثاني الماضي.اضافة اعلان


وبحسب بيانات رسمية، ارتفع العدد بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سُجِّل خلالها 159,085 مغادرًا.

وبالنظر إلى إجمالي عدد المغادرين خلال العام الماضي 2025، فقد بلغ 1,638,498 شخصًا.

ووفق البيانات، بلغ عدد الأردنيين المغادرين على التوالي العام الماضي: في كانون الثاني 159,085، وفي شباط 129,749، وآذار 126,032، ونيسان 113,692، وأيار 118,957، وحزيران 159,455، وتموز 203,631، وآب 156,431، وأيلول 114,184، وتشرين الأول 116,233، وتشرين الثاني 113,368، بينما في كانون الأول 127,682، ليبلغ المجموع 1,638,498 مغادرًا.

وكان البنك المركزي كشف في وقت سابق عن ارتفاع الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر كانون الثاني من عام 2026 بنسبة 6.2%، ليصل إلى 196.3 مليون دولار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب يتهم أوباما بكشف معلومات سرية بقوله إن الكائنات الفضائية حقيقية

عربي ودولي ترامب يتهم أوباما بكشف معلومات سرية بقوله إن الكائنات الفضائية حقيقية

أخيرا.. "واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

منوعات أخيرا.. "واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

لجنة دولية جديدة لوضع أسس حوكمة آمنة للذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا لجنة دولية جديدة لوضع أسس حوكمة آمنة للذكاء الاصطناعي

تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية

عجز تجاري أمريكي يقترب من تريليون دولار .. الأعلى منذ 1960

أسواق ومال عجز تجاري أمريكي يقترب من تريليون دولار .. الأعلى منذ 1960

إجراءات أمنية مكثفة حول المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

فلسطين إجراءات أمنية مكثفة حول المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

%1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني

أخبار محلية %1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني

304 جولات رقابية لـ"الغذاء والدواء" وإيقاف 26 منشأة مخالفة

أخبار محلية 304 جولات رقابية لـ"الغذاء والدواء" وإيقاف 26 منشأة مخالفة



 






الأكثر مشاهدة