1.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في نصف عام

05:07 م

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الوكيل الإخباري- كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين خلال النصف الأول من 2024 إلى 1.7 مليار دولار.



ووفقا للبيانات سجلت حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسنًا في أدائها خلال النصف الأول من عام 2024، اذ ارتفعت بنسبة 3.6% لتصل الى 1.744.2 مليون دولار، وذلك مقابل 1.683.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.