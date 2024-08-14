1.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في نصف عام

ووفقا للبيانات سجلت حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسنًا في أدائها خلال النصف الأول من عام 2024، اذ ارتفعت بنسبة 3.6% لتصل الى 1.744.2 مليون دولار، وذلك مقابل 1.683.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
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