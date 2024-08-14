 
الأربعاء 2024-08-14 06:43 م
 


1.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في نصف عام

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي




 

الأربعاء، 14-08-2024 05:07 م
الوكيل الإخباري-    كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين خلال النصف الأول من 2024 إلى 1.7 مليار دولار.

ووفقا للبيانات سجلت حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسنًا في أدائها خلال النصف الأول من عام 2024، اذ ارتفعت بنسبة 3.6% لتصل الى 1.744.2 مليون دولار، وذلك مقابل 1.683.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية وفاة ضابط دهسا خلال الواجب الرسمي في غمان

الامن العام

أخبار محلية وفاة بمشاجرة في اربد

كريم تطلق خصومات على مستلزمات العودة إلى المدرسة عبر منصة Shops

أخبار الشركات كريم تطلق خصومات على مستلزمات العودة إلى المدرسة عبر منصة Shops

مبنى وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين قرارات وإجراءات إسرائيلية تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية

اشتعال حريق بمنطقة مفتوحة في مستوطنة كريات شمونة

فلسطين كريات شمونة تطلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ

طائرة حربية

فلسطين الاحتلال يعترف بتحطم طائرة حربية في البحر

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية 1.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في نصف عام

البنك المركزي

أخبار محلية تنويه هام من البنك المركزي الى جميع المواطنين





 


 



الأكثر مشاهدة