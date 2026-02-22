%1.9 نسبة ارتفاع عدد العمالة في مؤسسات الإيواء الفندقي

وتظهر البيانات بأن عدد العاملين بهذه المؤسسات 22943 عاملا وعاملة منهم 12.2% إناث و87.8% ذكور غالبتهم من الأردنيين حيث بلغت نسبة غير الأردنيين 15%.
ووفقا للبيانات فإن هذه المؤسسات تضم 68932 سريرا بينما عدد الغرف 38568 غرفة.
وأشارت الوزارة إلى أن البيانات المرتبطة بالإيواء الفندقي محدثة حتى كانون الأول 2025.
ومقارنة بين العامين 2025 و2024 تظهر البيانات بأن عدد مؤسسات الإيواء الفندقي تراجعت حيث بلغت 918 مؤسسة في العام 2024 بينما العام الماضي انخفضت إلى 908 مؤسسات، فيما عدد العمالة ارتفع بالرغم من تراجع عدد مؤسسات الإيواء الفندقي.
وبلغ عدد العمالة 22506 في العام 2024 بينما العام الماضي ارتفع إلى 22943 بنسبة 1.9%.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
تحذير رسمي من استغلال الأطفال وذوي الإعاقة في المحتوى الإعلامي
-
جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة
-
قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن
-
الوطنية للتشغيل والتدريب تفتح باب التسجيل للدفعة الـ 34
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
-
الأمن ينعى الشرطي أحمد المطرمي
-
بدء التدريس في الجامعات للفصل الدراسي الثاني اليوم