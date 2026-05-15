الجمعة 2026-05-15 10:03 م

10 إصابات في حادث تصادم على طريق المفرق

10إصابات في حادث تصادم طريق المفرق
10إصابات في حادث تصادم طريق المفرق
 
الجمعة، 15-05-2026 09:51 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين " بكب "  واربعة دراجات ماقبل جامعة ال البيت بحوالي 200 متر بإتجاه المفرق.

اضافة اعلان

 

وقالت الدوريات الخارجية : "نتج عن الحادث 10 إصابات تم إسعافهم الى المستشفى ، يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء سلوكً الطريق المذكور" .

 
 


gnews

أحدث الأخبار

10إصابات في حادث تصادم طريق المفرق

أخبار محلية 10 إصابات في حادث تصادم على طريق المفرق

خطة إسرائيلية لتحويل الحدود مع لبنان إلى "غزة جديدة" ومنع عودة السكان

فلسطين شهيد و20 جريحاً في غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في غزة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أسواق ومال بورصة عمّان تسجل ارتفاعاً في التداول والمؤشر العام خلال الأسبوع الماضي

القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في الخريف بناء على دعوة ترامب

عربي ودولي الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في الخريف بناء على دعوة ترامب

اغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة

فلسطين اغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يحذر تايوان من إعلان الاستقلال بعد قمته مع نظيره الصيني

شعار منظمة الصحة العالمية

عربي ودولي الصحة العالمية تحذر من تسويق خادع لمنتجات "أكياس النيكوتين" يستهدف الشباب



 
 






الأكثر مشاهدة

 