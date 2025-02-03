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10 ملايين دينار قيمة المشاريع التنموية والخدمية في مادبا العام الماضي

مادبا
مادبا
الإثنين، 03-02-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، إن البلدية نفذت مشاريع تنموية واستثمارية وخدمية بقيمة 10ملايين و276 ألف دينار خلال العام 2024.

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وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن البلدية حصلت على منح ومساعدات خارجية بقيمة 6 ملايين و546 ألف دينار توزعت على مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي بقيمة مليون و770 ألف دينار بمنحة من البنك الدولي، ومشروع سوق المواشي بقيمة 850 ألف دينار بتمويل من صندوق البلدية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الإدارة المحلية، ومشروع المسارات الذكية مناخيا من أجل الحصول على اقتصاد مرن بقيمة مليونين و590 ألف دينار، ومشروع ترانك (المرأة والتنمية في مادبا) بقيمة 444 ألف دينار بمنحة من السفارة الفرنسية، ومشروع دعم البلديات بقيمة نصف مليون دينار بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية.

 
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