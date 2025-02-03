10 ملايين دينار قيمة المشاريع التنموية والخدمية في مادبا العام الماضي

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، إن البلدية نفذت مشاريع تنموية واستثمارية وخدمية بقيمة 10ملايين و276 ألف دينار خلال العام 2024.

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