10 ملايين دينار قيمة المشاريع التنموية والخدمية في مادبا العام الماضي

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن البلدية حصلت على منح ومساعدات خارجية بقيمة 6 ملايين و546 ألف دينار توزعت على مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي بقيمة مليون و770 ألف دينار بمنحة من البنك الدولي، ومشروع سوق المواشي بقيمة 850 ألف دينار بتمويل من صندوق البلدية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الإدارة المحلية، ومشروع المسارات الذكية مناخيا من أجل الحصول على اقتصاد مرن بقيمة مليونين و590 ألف دينار، ومشروع ترانك (المرأة والتنمية في مادبا) بقيمة 444 ألف دينار بمنحة من السفارة الفرنسية، ومشروع دعم البلديات بقيمة نصف مليون دينار بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية.
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