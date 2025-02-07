10 ملايين متر مكعب خزنتها السدود من الامطار وجريان الاودية من المنخفض الاخير

وبينت ان الهطولات المطرية التي استمرت حتى صباح اليوم سجل أعلاها في عجلون / منطقة عبين اعلى هطول حيث بلغت 15,7 ملم، ورفعت كميات الامطار الهاطلة على جميع المناطق من بداية الموسم الى صباح اليوم الموسم المطري الى 24,7% علما بأن نسبة الهطول العام الماضي لنفس الفترة سجلت 61 % .
انعكست على كميات جيدة دخلت السدود حتى صباح اليوم الجمعة اعلاها سد الملك طلال 3,6 مليون متر مكعب ليصل الى 38,9 بنسبة 58% ، و سد الموجب الذي دخله 1,1 مليون حيث وصل الى 13,7 مليون م3 بنسبة تخزين 55 % ، وسد الوالة 900 الف متر مكعب بنسبة تخزين 9,5 % وتوزعت باقي الكمية على مختلف السدود باستثناء التنور/ الطفيلة .
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